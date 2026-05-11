"القاعدة الإسرائيلية".. العمليات المشتركة تنفي وجودها وتوجه رسالة للسياسيين

نفت قيادة العمليات المشتركة، يوم الاثنين، وجود أي قوة أو قاعدة أجنبية غير مصرح بها في العراق، فيما طالبت بعدم نشر أي أخبار غير موثوقة أو تصريحات للسياسيين بهذا الشأن.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نتابع باهتمام كبير ما يتم تداوله من تصريحات وأخبار بشأن وجود قواعد وقوات غير مصرح بها على الأراضي العراقية، وتحديداً في صحراء كربلاء شرق النخيب والنجف".

وأضافت "سبق أن أكدنا أن الأمر يتعلق بحادثة وقعت بتاريخ 5/3/2026، حيث تحركت قوة أمنية عراقية من قيادة عمليات كربلاء وكذلك من النجف، واشتبكت مع مفارز مجهولة غير مرخص بها مسنودة بطائرات في ذلك الوقت، مما أدى إلى استشهاد مقاتل من القوات الأمنية العراقية وإصابة اثنين آخرين بجروح وإعطاب عجلة".

وتابعت "كان هناك إصرار وعزيمة من قطعاتنا الأمنية الشجاعة على الوصول إلى هذه المنطقة ومحيطها، والاستمرار بالضغط والتواجد فيها، مما اضطر المفارز غير المصرح بها إلى المغادرة والانسحاب مستفيدة من الغطاء الجوي لها. وإن قطعاتنا الأمنية وقياداتها المختلفة، وبإيعاز وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، مستمرة بتفتيش جميع القواطع، وخاصة في المناطق الصحراوية، وبشكل دوري وصولاً إلى الحدود الدولية مع جميع دول الجوار".

وبينت "​كما أن هناك تقارير للواجبات أعلاه مصادقة من جميع القادة الأمنيين تؤكد عدم وجود أي قواعد أو قوات غير مصرح بها طيلة الفترة الماضية منذ التاريخ آنف الذكر ولغاية هذا اليوم".

وأشارت "نود أن نُبيّن أن البعض يحاول استغلال هذه الحادثة سياسياً، وهناك مزايدات في التصريحات دون معرفة الحقائق، وجميع هذه التصريحات تسيء إلى سمعة العراق وقياداته الأمنية التي تؤكد، بل تجزم، بعدم وجود أي قوة أو قواعد غير مصرح بها في الوقت الحالي على الأراضي العراقية، وهناك جهد كبير تقوم به قطعاتنا الأمنية من خلال عمليات التفتيش ضمن جميع قواطع المسؤولية".

​وختمت بيانها بـ"نؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول نشر معلومات مضللة أو شائعات مغرضة ترسل رسائل سلبية عن سيادة العراق وهيبته وتضحيات مؤسساته الأمنية".

ويأتي هذا التوضيح في وقت تناولت فيه تقارير عبرية، من بينها موقع "جي فيد" وصحيفة "جيروزاليم بوست"، مزاعم بشأن وجود منشأة عسكرية سرية داخل العراق يُزعم استخدامها في عمليات ضد إيران، مع الإشارة إلى تدخل أمريكي لمنع السلطات العراقية من التحقيق في الموقع.

ووفق ما ورد في تلك التقارير، تحدثت مصادر عن مدرج جوي داخل قاع بحيرة جافة جنوب غرب النجف وكربلاء، جرى استخدامه لأغراض لوجستية وعسكرية مرتبطة بعمليات جوية، وهي ادعاءات لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي من الجهات العراقية أو الأمريكية.

كما تناولت تقارير عبرية أخرى روايات متباينة حول نشاطات عسكرية في العراق خلال فترات سابقة، في حين لم تصدر أي جهات رسمية عراقية أو دولية تأكيداً لهذه المعلومات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد أفادت أمس السبت، بأن إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية لدعم حربها التي شنتها ضد إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل شنت غارات على قوات عراقية اقتربت منه في حينها.