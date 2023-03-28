"القاتل مخمور والسبب مجهول".. مقتل عسكري على يد شقيقه جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل عسكري على يد شقيقه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "عسكرياً في الأربعينات من عمره قتل على يد شقيقه رمياً بالرصاص داخل منزلهما بقضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "أسباب الجريمة لا تزال مجهولة، حيث تبين لاحقاً أن الجاني كان مخموراً لحظة ارتكاب الجريمة"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، واعتقال الجاني بعد تحصنه داخل المنزل".