"القاتل جرعة منشطات".. تفاصيل جديدة عن "جثة المحقق القضائي" في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بتفاصيل جديدة عن قضية المحقق القضائي الذي تم العثور على جثته ملقاة في أحد مواقع الطمر الصحفي بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تحقيقات القوات الأمنية تمكنت من فك لغز سبب وفاة المحقق القضائي الذي تم العثور على جثته بالقرب من موقع الطمر الصحي جنوبي مدينة الناصرية قبل يومين".

وبين أن "المحقق لم يتم قتله بل أن تقرير الطب العدلي أثبت أن الضحية كان قد تناول جرعة زائدة من حبوب منشطة أدت إلى توقف قلبه ووفاته"، مشيراً إلى أن "وفاته المفاجئة تسببت بالارتباك والخوف لمن كانوا برفقته ساعة وفاته ما دفعهم إلى إلقاء جثته في ذلك المكان".

وكان مصدر أمني في ذي قار قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم أمس الأول الثلاثاء، بالعثور على جثة محقق قضائي في محكمة استئناف ذي قار مقتولاً بظروف غامضة بعد اختفائه ليومين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن جثة المحقق القضائي عُثر عليها مرمية في موقع الطمر الصحي، بعد فقدانه منذ يومين، مبيناً أنه تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.