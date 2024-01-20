"الفيسبوك والحب" ينهيان حياة شابين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بان القوات الامنية سجلت حالتي انتحار في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حالة الانتحار الأولى تعود لشاب في العقد الثاني من عمره داخل منزله وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث أطلق النار على رأس من سلاح نوع مسدس"، لافتا إلى أن " التحقيقات الاولية في الحادث تشير إلى وجود مشاكل مع عائلته بسبب عدم الموافقة على زواجه من اهله".

وبين المصدر، ان " الحالة الثانية تعود لفتاة دون العشرين من عمرها، حيث أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها بقضاء الجبايش جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا ان "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن الفتاة تعاني من حالة نفسية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)".