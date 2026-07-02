الفياض: 110 مقرات للحشد الشعبي تعرضت للقصف وقدمنا 100 ضحية

شفق نيوز - نينوى

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الخميس، أن 110 مقرات تابعة لقوات الحشد تعرضت لضربات جوية خلال فترة تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تقديم 100 "شهيد".

جاء ذلك خلال استضافته في الندوة الحوارية الموسومة بـ "نينوى.. حاضرٌ يصنع المستقبل"، على هامش زيارته الحالية للمحافظة.

وقال الفياض، إن "الحشد الشعبي نجح في تعبئة المواطنين بالمحافظات المحررة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي"، كاشفاً أن "النسبة الأكبر من ضحايا الحشد خلال السنوات الثلاث الماضية كانت من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار".

وأضاف أن الحشد أسهم في تعزيز التنوع الذي تتميز به محافظة نينوى، مؤكداً في الوقت ذاته أن المهمة الأساسية للحشد تتمثل في حماية السلم الأهلي في العراق والدفاع عنه.