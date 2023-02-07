الفياض يكشف تفاصيل قانون تقاعد الحشد وتأسيس اكاديمية عسكرية

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يوم الثلاثاء، عن إعداد مسودة قانون الخدمة والتقاعد لقوات الحشد، فيما أعلن الشروع بخطوات تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بالهيئة.

وقال الفياض في تصريحات وردت وكالة شفق نيوز "انتهينا من تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي والذي سيعرض على البرلمان للتصويت".

وأضاف "أيضاً تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون الخدمة والتقاعد لأفراد الهيئة، وهذه الإجراءات من شأنها ضمان الحقوق والواجبات".

وأشار الفياض إلى الشروع "بقبول أفراد الهيئة في الكليات العسكرية وصولاً لتأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بأبناء الحشد الشعبي أسوة بأكاديميات وزارتي الدفاع و الداخلية".