الفياض يصل الى الأنبار لتفقد التحصينات على الحدود مع سوريا

شفق نيوز/ وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، إلى منطقة القائم في محافظة الأنبار برفقة عدد من قيادات الهيئة.

وكان في استقباله مجموعة من القيادات الأمنية، وفقا لما أعلنته مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن الزيارة تهدف إلى تفقد قواطع العمليات والاطلاع على مستوى التحصينات والإجراءات الأمنية المتبعة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية ان تمكنت من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.

وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.