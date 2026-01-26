الفياض من الموصل: نقل سجناء داعش مدروس وفتح معبر اليعربية قريباً

شفق نيوز- نينوى

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الاثنين، أن الحكومة العراقية هيأت مواقع آمنة ومحصنة جنوبي البلاد لإيداع السبعة آلاف سجين من عناصر تنظيم "داعش" الذين يجري نقلهم من سوريا، "ضمن خطة مدروسة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى توجه لإعادة فتح معبر اليعربية الحدودي مع سوريا خلال الأشهر المقبلة.

وقال الفياض، خلال جلسة حوارية عقدها في مدينة الموصل مع عدد من الصحفيين من بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عملية نقل سجناء تنظيم داعش ستتم وفق خطة أمنية وقانونية دقيقة إلى مراكز احتجاز محصنة ومؤمنة في جنوب العراق"، مبيناً أن "الدولة خصصت لهم مواقع مناسبة لإجراء التحقيقات معهم ضمن الأطر القانونية المعتمدة".

وأضاف أن "العراق، ورغم الأعباء الاقتصادية والتكلفة الكبيرة التي يتحملها في ملف هؤلاء السجناء، يعمل بالتنسيق مع منظمات المجتمع الدولي لإيجاد آليات دعم لهذا الملف"، مؤكداً أن "ذلك لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه مخاطر وجود عناصر التنظيم".

وفي ما يتعلق بالحدود العراقية السورية، أشار الفياض إلى أن "الحكومة العراقية قد تتجه لإعادة فتح معبر اليعربية في ناحية ربيعة خلال الأشهر المقبلة، بعد استلامه من قبل الحكومة السورية الشرعية"، مبيناً أن "بغداد تتعامل حصراً مع الحكومات الرسمية في إدارة المعابر الحدودية".

وأوضح أن "معبر اليعربية يُعد منفذاً حيوياً لربط شمال العراق بسوريا"، لافتاً إلى أن إغلاقه استمر لسنوات بسبب سيطرة تنظيم "داعش" سابقاً، ثم بسبب وجود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في المناطق السورية المقابلة لناحية ربيعة، وهو ما حال دون تعامل الحكومة العراقية مع جهات غير رسمية في إدارة المعبر.

وأكد الفياض أن "إعادة فتح المنفذ ستسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين، ضمن ضوابط سيادية وأمنية تضمن مصلحة العراق العليا".

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أعلنت الأربعاء الماضي، أن قواتها نقلت 150 معتقلاً من تنظيم "داعش" من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتوقع مسؤول أميركي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم "داعش" من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله، إن المئات سيُنقلون عبر الحدود يومياً.

وكان مصدر كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن عملية نقل معتقلين من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق تشمل عناصر مصنفين ضمن "الخط الأول" في التنظيمات المتطرفة، بينهم قيادات في تنظيم "داعش" وأخرى مرتبطة بتنظيم "القاعدة" تعود ملفات بعضهم إلى سنوات مبكرة منذ 2005.

وأضاف أن بعضهم متورط بجرائم تفجير سيارات وعمليات قتل و"نحر"، لافتاً إلى أن المعتقلين من جنسيات متنوعة وتشمل شيشاناً وأفغاناً وأوروبيين، إضافة إلى مصريين وسودانيين وصوماليين.