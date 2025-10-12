الفياض في طهران.. تبادل المعلومات وأمن الحدود يتصدران الحوار

شفق نيوز- طهران

التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الأحد، القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران اللواء أحمد رضا رادان، في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث معه التعاون الأمني وتنسيق الجهود بين البلدين، لا سيما في ملف الحدود ومراسم الأربعين.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن الفياض تهنئته للواء رادان، بمناسبة أسبوع قوى الأمن الداخلي، مشيداً بمواقف إيران "الداعمة للشعب العراقي في مختلف المراحل".

وأكد الفياض، خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين بغداد وطهران، خصوصاً في المناطق الحدودية، إلى جانب تبادل المعلومات والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية.

من جانبه، عبّر اللواء رادان، عن تقديره للجهود التي بذلتها قوات الحشد الشعبي في تأمين زيارة الأربعين، مشيراً إلى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية العراقية والإيرانية، بما فيها الحشد الشعبي، كان "فاعلاً وأسهم في إنجاح مراسم الزيارة لهذا العام".

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة تحركات مشتركة لتعزيز التعاون الأمني بين العراق وإيران، وتوسيع نطاق التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالأمن الحدودي وتنظيم الشعائر الدينية.

ويتمتع الحشد الشعبي، بعلاقات متينة مع إيران، خصوصاً مع المؤسسات العسكرية والأمنية فيها، وتشهد العلاقة بين الحين والآخر زيارات رسمية وغير رسمية، لتبادل الخبرات، والتأكيد على وحدة الموقف في مواجهة "التهديدات المشتركة" بحسب التصريحات الرسمية للطرفين.