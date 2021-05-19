الفلوجة.. 3 قتلى في نزاعين داميين منفصلين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الانبار، يوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح بليغة في حادثين منفصلين نجما عن خلافين عائليين بمنطقة النساف التابعة لقضاء الفلوجة شرقي الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول وقع خلال مشاجرة بين شقيقين اثنين وأولاد عمهم، بسبب خلاف على قطعة ارض"، مبيناً أن "المشاجرة تطورت إلى إطلاق النار، ما أدى لمقتل الشقيقين على الفور".

وأضاف، "بعد دقائق من ورود معلومات حول هذا الحادث، وقع حادث آخر منفصل بالمنطقة نفسها، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة عنيفة، وذلك نتيجة خلاف عائلي".

وأكد المصدر، بأنه "تم القبض على الجناة في الحادثين وتوقيفهم في سجن مديرية شرطة الفلوجة، لحين صدور الحكم القضائي بحقهم".