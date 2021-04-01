الفلاحي يباشر مهامه رسمياً قائداً لعمليات نينوى

شفق نيوز/ باشر اللواء الركن محمود الفلاحي بمهامه قائداً لعمليات نينوى، بعد تكليفه بهذه المهام أمس الأربعاء خلفاً للمقال اللواء الركن إسماعيل المحلاوي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الفلاحي زار اليوم فرقة المشاة 16 في أول جولة له على الفرق العسكرية الموجودة في محافظة نينوى.

يشار إلى أن اللواء الركن محمود الفلاحي شغل سابقا منصب قائد عمليات الأنبار وقد اتهمته جهات سياسية شيعية بالتخابر مع وكالة الاستخبارات الأمريكية الـCAI وطالبت باعدامه.

وشكلت وزارة الدفاع العراقية في العام 2019 لجنة تحقيق، بعد أن تداولت محطات فضائية، مقطعا صوتيا نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، وهو يتحدث مع أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وأعلن وزير الدفاع السابق نجاح الشمري في شهر آب/أغسطس من العام 2019 أن التحقيق أثبت بطلان التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق، اللواء الركن محمود الفلاحي، بـ"التخابر".