الفصائل تعلن شن 23 هجوماً مسيراً على قواعد أميركية في العراق والمنطقة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، يوم الأحد، شن 23 هجوماً مسيراً على قواعد أميركية في العراق والمنطقة.

وذكرت المقاومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنهم "نفذوا منذ فجر اليوم الأحد 1-3-2026 وحتى الساعة، 23 عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة".

يذكر أن مصدراً أمنياً قد أفاد وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأحد، بتعرض مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان)، لهجمات جوية جديدة سُمعت خلالها أصوات انفجارات في مناطق عدة.

بدورها، أعلنت جماعة تُطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم"، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قواعد أميركية في مدينة أربيل.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.