الفصائل تصيب "عين الأسد" بهجوم جديد

شفق نيوز / أعلنت ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الجمعة، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، بطائرتين مسيرتين.

وجاء في بيان "للمقاومة"، أن "الهجوم نفذ بطائرتين مسيرتين وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر في القاعدة"، مؤكدة أن هذه العملية "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهل غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، تعرض قواعدها العسكرية في كل من العراق وسوريا إلى 58 هجوما منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتقول جماعات قريبة من إيران في العراق إنها تنفذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا "ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل" في حربها المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.