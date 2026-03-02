الفصائل تتبنى 28 هجوماً صاروخياً ومسيراً جديداً في العراق والمنطقة

شفق نيوز ـ بغداد

تبنت ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الاثنين، ثماني وعشرين عملية قالت إنها استُخدمت فيها "عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة" ضد ما وصفته بـ"قواعد العدو في العراق والمنطقة".

وذكر بيان لها إن هذه الهجمات جرت منذ فجر الاثنين.

ويأتي ذلك ضمن موجة تصعيد متسارعة منذ اندلاع المواجهة العسكرية الواسعة بين أميركا واسرائيل ضد إيران، إذ كانت الفصائل العراقية قد أعلنت انخراطها بمعارك مساندة لطهران عقب اغتيال المرشد علي خامنئي.

وأعلنت الفصائل السبت (28 شباط 2026) تنفيذ 16 عملية "بعشرات الطائرات المسيّرة" داخل العراق والمنطقة، وفق بيان سابق، كما تبنت أمس الاحد تنفيذ 23 عملية.