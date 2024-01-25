الفصائل تتبنى قصف أربيل بطائرة مسيرة

شفق نيوز/ تبنت "الفصائل المسلحة العراقية"، مساء الخميس، شن هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار أربيل الدولي، في إقليم كوردستان.

وجاء في بيان للفصائل التي باتت تذيل بيانتها بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، ورد لوكالة شفق نيوز، أن عناصرها "هاجموا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر"، مؤكداً "استمرار المقاومة الإسلامية في دك معاقل الأعداء".

وأضاف البيان، أن "هذا الهجوم يأتي استمرارًا بنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني في غزّة".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، قد أعلن بوقت سابق من اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي، "أُطلقت من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون، وكانت تستهدف قاعدة لقوات التحالف الدولي في المطار، قبل إسقاطها".

وتتعرض مدينة أربيل، وتحديداً مطارها الدولي وقاعدة عسكرية بالقرب منه لقصف بطائرات مسيرة مفخخة من قبل فصائل مسلحة، تحت ذريعة استهداف القوات الأمريكية هناك.