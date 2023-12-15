الفصائل المسلحة تنفذ هجوما جديدا "بطائرات مسيّرة" على قاعدة "عين الأسد" بالأنبار

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة، يوم الجمعة، شنها هجوماً جديداً بطائرات مسيرة استهدفت به قاعدة "عين الأسد" العسكرية الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر بيان منسوب للمقاومة، أنه تم استهداف "قاعدة الاحتلال الأمريكي (عين الاسد) غرب العراق ، بواسطة الطائرات المسيّرة".

ووفقا للبيان، فإن تلك الطائرات قد "أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).

ويتمركز 900 جندي أميركي في سوريا و2500 في العراق في مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة لقوات محلية ومساعدتها في محاولة منع تنظيم الدولة من معاودة الظهور بعد أن استولى في 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسوريا قبل دحره.