الفصائل المسلحة تعلن مسؤوليتها عن هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل

شفق نيوز/ تبنت الفصائل المسلحة، اليوم الثلاثاء، هجوماً استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان،

وذكرت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان منسوب لها، أنها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرتين مسيرتين".

ووفقا للبيان، فإن الطائرتين "أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في وقت سابق من صباح اليوم، بتعرض قاعدة عسكرية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في مدينة أربيل إلى هجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة.

ووفقا للمعلومات التي نشرها الجهاز في بيان، أنه "صباح اليوم وعبر طائرتين مسيرتين مفخختين تمت مهاجمة قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مطار اربيل الدولي"، مشيرا إلى تفجيرهما اثناء تحليقهما في السماء.

وذكر البيان أيضا أنه هذا الصباح وفي هجوم آخر وعلى المكان ذاته سقطت طائرة مسيرة مفخخة بدون أن تنفجر.

وأفاد مصدر محلي، في وقت سابق من اليوم، بإسقاط عدة طائرات مسيرة بالقرب من مطار اربيل الدولي في إقليم كوردستان العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الهجوم حصل في حدود الساعة 4:00 فجرا قرب مطار اربيل الدولي".

واضاف ان "القنصلية الامريكية اطلقت صافرات الإنذار أثناء حدوث الهجوم"، مشيرا الى ان "الاضرار غير معروفة لغاية الآن".

ونقل مراسل وكالتنا عن شهود عيان قريبين من الحادث، بأنهم سمعوا دوي 6 انفجارات بمحيط المطار الذي تتمركز فيه قوات أمريكية.

ووفقا لأحد المسافرين، فإن الملاحة الجوية في المطار قد توقفت بعد وقوع الهجوم ليتم تأجيل عدد من الرحلات الجوية.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فلسطين.