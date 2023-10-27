بطائرة مسيّرة .. الفصائل المسلحة تعلن شن هجوم جديد على قاعدة عين الأسد بالأنبار

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة، يوم الجمعة، استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار.

وذكرت المقاومة في بيان صادر عنها اليوم، أنها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي (عين الأسد) غرب العراق، بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر".

وأعلن البنتاغون أمس الخميس أن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق تعرّضت منذ بداية أكتوبر الجاري لما لا يقل عن 16 هجوما في هذين البلدين، متهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف هذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين إنه منذ 17 أكتوبر "هوجمت القوات الأميركية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرات في سوريا"، موضحا أن هذه الهجمات نُفّذت بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وأشار إلى أن آخر هذه الهجمات وقع الخميس في إقليم كوردستان العراق وتسبّب بـ"أضرار طفيفة في البنية التحتية" من "دون أن يتسبب بأي خسائر بشرية"، وفقما نقلت "فرانس برس".

ولواشنطن نحو 900 جندي في سوريا ونحو 2500 جندي في العراق يتمركزون في هذين البلدين في إطار جهود منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.