الفصائل المسلحة تعلن استهدافاً جديداً لقاعدة "حرير" في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأربعاء، عن توجيه ضربة جوية لقاعدة عسكرية أمريكية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت "المقاومة" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إنها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي (حرير) شمال العراق، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وصباح اليوم الأربعاء، أفادت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل مسلحة، بأنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية في محافظة الأنبار غربي البلاد رداً على الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكر بيان منسوب لتلك الفصائل، ورد لوكالة شفق نيوز أنها استهدفت بطائرة مسيّرة قاعدة "عين الأسد" التي تتموضع فيها قوات أمريكية بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في فلسطين (طوفان الأقصى).