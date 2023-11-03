الفصائل المسلحة العراقية تعلن استهداف مدينة "إيلات" في إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت الفصائل العراقية المسلحة، يوم الجمعة، استهداف مدينة "إيلات" في إسرائيل ردا على الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر بيان منسوب إلى "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنه "نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم، هدفاً في أم الرشاش "إيلات" المحتلة".

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين.