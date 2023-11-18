الفصائل المسلحة العراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت الفصائل المسلحة في العراق يوم السبت، عن استهداف قاعدة قوات الجيش الأمريكي "التنف" على الأراضي السورية، عبر طائرة مسيّرة، وأكدت أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقالت الفصائل التي تعرّف نفسها بفصائل المقاومة الاسلامية في العراق ببيان "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي (التنف) بسوريا، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".