الفصائل المسلحة العراقية تعلن قصف قاعدة امريكية في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت الفصائل المسلحة في العراق مساء الأحد، قصف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا.

وجاء في بيان للفصائل التي تطلق على نفسها "المقاومة الاسلامية في العراق"، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وأضاف البيان، أن هذا القصف، جاء "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهل غزة".

وفي بيان ثانٍ، استهدفت الفصائل العراقية، "قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد" غربي العراق، بطائرة مسيرة قال إنها "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق؛ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بسقوط 5 ضحايا على الأقل بضربة جوية أمريكية استهدفت مقراً لأحد الفصائل المسلحة في العراق.