الفصائل المسلحة العراقية تعلن استهداف مدينة "إيلات" في إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة، يوم الأحد، أنها استهدفت مدينة "إيلات" في إسرائيل وذلك "نصرةً" لقطاع غزة وردّاً على المجازر التي تُرتكب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وذكرت المقاومة في بيان منسوب لها، أنها استهدفت "هدفاً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بالاسلحة المناسبة"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل العدو".

وكانت الفصائل ذاتها قد أعلنت في الخامس من شهر تشرين الثاني الجاري استهداف المدينة ذاتها.