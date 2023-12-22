الفصائل المسلحة العراقية تعلن استهداف مدينة "إيلات" الإسرائيلية

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل مسلحة، يوم الجمعة، شن هجوم على مدينة "إيلات" الإسرائيلية، وذلك ردا على " المجازر" التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بفلسطين وتحديدا في قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيان منسوب لها، إن مقاتليها هاجموا "هدفاً في أم الرشراش "ايلات"، بالأسلحة المناسبة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).