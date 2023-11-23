الفصائل العراقية تتبنى قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة، يوم الخميس، مسؤوليتها عن قصف صاروخي استهدف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي داخل الأراضي السورية.

وذكر بيان منسوب إلى المقاومة العراقية، أنها استهدفت برشقة صاروخية القاعدة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

في غضون ذلك قال المرصد السوري بمحافظة دير الزور، إن المجموعات المدعومة من قبل إيران أطلقت صاروخاً استهدف قاعدة قوات التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.

وأضاف أنه سُِمعَ دوي انفجار عنيف في محيط الحقل، وسط استنفار عسكري شهدته المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).