الفصائل العراقية: أي استهداف لضاحية بيروت سيدفعنا لضرب السفارات والشركات الأميركية

شفق نيوز- بغداد

أكدت تنسيقية الفصائل العراقية، مساء اليوم الجمعة، أن أي استهداف لضاحية بيروت الجنوبية، سيدفعها لضرب السفارات والشركات الأميركية في العراق والمنطقة.

وقالت التنسيقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "لقد أثبتت السنوات الماضية، أن المنطقة برمتها مرتهنة لمعادلة واحدة، إما أمن للجميع، أو لا أمان لأحد، لذا فإن أمن واستقرار الضاحية الجنوبية لبيروت وسكانها جزء لا يتجزأ من معادلة الأمن الإقليمي، وإن تداعياته تمس المصالح الحيوية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وأضافت أن "المساس بأمن الضاحية المكتظة بالمدنيين سيقابله حتماً تهديد لأمن السفارات للدول المعتدية سواء في العراق أو البحرين أو الكويت أو لبنان... كما سينعكس بشكل مباشر على أمن الشركات النفطية الأميركية الكبرى العاملة في الجزيرة العربية، وقد أَعذر مَن أَنذر".

يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذها هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وبعض دول الجوار، كرد على عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بضربة جوية إسرائيلية أميركية على مقر إقامته في العاصمة طهران يوم السبت الماضي.