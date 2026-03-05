الفصائل العراقية تهدد باستهداف مصالح أوروبية إذا شاركت بالحرب على إيران

شفق نيوز- بغداد

حذّرت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الخميس، من أن مصالح وقوات أي دول أوروبية تشارك في ما وصفته بـ"العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران" ستكون "عرضة للاستهداف" داخل العراق والمنطقة.

جاء ذلك في بيان اعتبرت فيه أن "المشاركة الأوروبية تجعل تلك الدول عدواً لشعوبنا ومقدساتنا".

كما لفت إلى أن واشنطن وتل أبيب "تحشدان حلفاءهما" وتسعيان إلى استقدام دعم أوروبي للانخراط في الحرب، محذراً من أن أي تورط أوروبي سيقابل بتوسيع دائرة الأهداف".

ويأتي هذا التهديد بالتزامن مع اتساع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، منذ بدء الضربات المشتركة على أهداف داخل إيران في 28 شباط 2026، وما تبعها من ردود إيرانية وهجمات متبادلة رفعت مستوى التوتر في الإقليم.

وعلى الساحة العراقية، كثّفت فصائل مسلحة موالية لطهران نشاطها تحت مظلة "المقاومة الإسلامية في العراق"، عبر تبني عمليات باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة ضد ما تسميه "قواعد العدو" في العراق والمنطقة.