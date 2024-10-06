الفصائل العراقية تهاجم ثلاثة أهداف إسرائيلية في الجولان

شفق نيوز/ أعلنت الفصائل المسلحة العراقية، يوم الأحد، قصف ثلاثة مواقع إسرائيلية في الجولان، بعمليات منفصلة.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة العراقية، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مجاهديها هاجموا في الساعات الاولى من هذا اليوم بواسطة الطيران المسيّر، ثلاثة أهداف إسرائيلية بثلاث عمليات منفصلة في الجولان".

يأتي ذلك، بعد ساعات على نفي الفصائل العراقية، مهاجمة قاعدة عسكرية إسرائيلة في الجولان بواسطة طائرة مسيرة يوم الجمعة الماضي، بعد أن تسببت بمقتل وإصابة 25 جندياً إسرائيلياً.