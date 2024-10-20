الفصائل العراقية تقصف الجولان والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا

شفق نيوز/ أعلنت فصائل مسلحة عراقية، صباح الأحد، ضرب هدف حيوي في الجولان، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً بشأن الهجوم.

وجاء في بيان لـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، أن مجاهديها هاجموا فجر اليوم، هدفاً حيوياً في "الجولان المحتل"، بواسطة الطيران المسير، مؤكداً "استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة".

من جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا صباح اليوم قال فيه: "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 4:21 والساعة 4:22 (فجرا) في منطقة مروم الجولان، تسلل هدف جوي مشبوه من جهة الشرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة، ولم تكن هناك إصابات".