الفصائل العراقية تعلن ضرب "هدف حيوي" في اسرائيل

شفق نيوز / أعلنت ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء الخميس، استهداف موقع إسرائيلي حيوي في البحر الميت، رداً على جرائمه المرتكبة في قطاع غزة.

وجاء في بيان لـ"فصائل المقاومة"، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا فجر اليوم، هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت"، بحر مغلق بين الأردن والأراضي الإسرائيلية.

وأضاف البيان، أن ذلك جاء "نُصرةً لأهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مؤكداً أن "المقاومة الإسلامية ستستمر في دكّ معاقل العدو".