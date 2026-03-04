الفصائل العراقية تعلن إسقاط مسيرة أميركية نوع MQ9 في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة صلاح الدين.

وقالت الجماعة، في بيان، إن عملية الإسقاط جاءت "دفاعاً عن سيادة بلدنا وأجوائه المُستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال"، مؤكدة أن مقاتليها أسقطوا المسيّرة "بالسلاح المناسب"، وفق نص البيان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اتساع رقعة التصعيد المرتبط بالحرب الدائرة بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى، إذ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" خلال الأيام الماضية تنفيذ موجات من هجمات الطائرات المسيّرة ضد قواعد تضم قوات أميركية داخل العراق.

وفي إقليم كوردستان، أفادت تقارير بتبنّي فصائل موالية لطهران هجمات بطائرات مسيّرة على مواقع تضم قوات أميركية في أربيل، في سياق ما تصفه تلك الفصائل بـ"الإسناد" لطهران في الحرب الجارية.

وبالتوازي، شهدت الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة سلسلة حوادث اغتيال وضربات جوية لمقار الفصائل في عدد من المحافظات.