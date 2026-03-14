الفصائل العراقية تعلن تنفيذ 27 عملية ضد "قواعد العدو" خلال 24 ساعة

أعلنت "المقاومة الإسلامية" التي تضم فصائل مسلحة شيعية في العراق، يوم السبت، تنفيذ 27 عملية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدفت ما وصفتها بـ"قواعد العدو في العراق والمنطقة".

وقالت المقاومة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العمليات نُفذت باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وجاء في البيان أن هذه العمليات استهدفت قواعد للعدو في العراق والمنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية، باستهداف مواقع القنصلية الإماراتية في اربيل، ومركز الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي، فضلا عن السفارة الأميركية في بغداد بطائرات مسيرة.

وكان مصدر أمني قد كشف، في وقت سابق، عن تدمير منظومة اتصالات فضائية داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد إثر هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة، مشيراً إلى أن المنظومة كانت مخصصة لتأمين تبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية للكوادر الدبلوماسية.

كما أفادت وكالة أسوشيتد برس باندلاع حريق داخل المجمع عقب ضربة صاروخية أصابت مهبط المروحيات، فيما لم تتمكن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (C-RAM) من اعتراض الطائرة المسيّرة.