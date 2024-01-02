"الفصائل العراقية" تعلن استهداف قاعدة أمريكية بـ"مسيرة" في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية" في العراق، يوم الثلاثاء، عن استهدافها قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة في العمق السوري.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت استمرارها "في دك معاقل العدو" على حد وصفها.

وكانت "المقاومة الاسلامية في العراق"، قد أعلنت يوم أمس الإثنين، استهداف قاعدة امريكية في سوريا بالطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مقاتليها "هاجموا ،قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا، بواسطة الطيران المسيّر".