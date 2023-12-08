"الفصائل العراقية" تطلق صواريخ باتجاه قاعدة "خراب الجير" من منطقة ربيعة (فيديو + صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإطلاق الفصائل العراقية صواريخ باتجاه قاعدة "خراب الجير" في سوريا وهو الاستهداف الثالث خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفصائل اطلقت 6 صواريخ من ناحية ربيعة في نينوى باتجاه القاعدة الامريكية في خراب الجير التابعة لناحية اليعربية في سوريا".

في السياق، افاد مصدر امني بأن القوات الامنية ضبطت عجلة حمل نوع كيا بدون لوحات تسجيل استُخدمت باطلاق ستة صواريخ مابين قاطعي ناحية العياضية وربيعة شمال غرب الموصل استهدفت القاعدة الامريكية في سوريا

واستهدفت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في وقت سابق اليوم الجمعة، وللمرة الثانية خلال ساعات قاعدة "خراب الجير" الامريكية بسوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "قاعدة خراب الجير الامريكية الواقعة بريف رميلان شمال شرقي الحسكة، استهدفت بـ 3 صواريخ على الأقل، بالتوازي مع محاولة المضادات الأرضية في القاعدة الأمريكية التصدي لأهداف في سماء المنطقة".

وتعرض مطار خراب الجير الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية، ظهر اليوم، للقصف بصواريخ مصدرها المجموعات المدعومة من إيران، حيث سقطت إحدى الصواريخ في ساحة المطار، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفق المرصد.