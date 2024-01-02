"الفصائل العراقية" تشن هجوما واسعا على قواعد امريكية في سوريا

شفق نيوز/ اعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الثلاثاء، شن هجمات واسعة على ثلاث قواعد عسكرية للقوات الأمريكية في سوريا.

وقالت "المقاومة" في بيانات منفصلة وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا، برشقة صاروخية".

وأشارت إلى أنها أيضاً قصفت "قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا، بواسطة الطيران المسيّر"، مضيفة أنها هاجمت "بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة السورية".