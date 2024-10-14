الفصائل العراقية تستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في دير الزور بطائرة مسيرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باستهداف قاعدة الجيش الأمريكي في دير الزور بسوريا بطائرة مسيرة، من قبل فصائل ما تعرف بـ"فصائل المقاومة العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاعات الجوية في القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو في ريف دير الزور، تصدت لهجوم بطائرة مسيرة واحدة على الأقل أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران من جهة مجهولة".

ولفت المصدر إلى أن "الطائرة المسيرة جرى إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية قبل وصولها القاعدة".