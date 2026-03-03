الفصائل العراقية تتبنى هجوماً "استهدف فندقاً في أربيل"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية- سرايا أولياء الدم"، أن عناصرها نفذوا اليوم الثلاثاء هجوماً بطيران مسير استهدف فندقاً في أربيل قالت إنه يضم جنوداً أميركيين.

وأضاف البيان أن الهجوم جاء، "التزاماً بالتكليف الشرعي وقصاصاً لدم" المرشد الإيراني علي خامنئي.

ولم يتسنَّ لوكالة شفق نيوز التأكد بشكل مستقل من طبيعة الموقع المستهدف أو حجم الأضرار، كما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الأمنية في أربيل أو من الجانب الأميركي بشأن ما ورد في البيان.

وتأتي هذه التطورات ضمن موجة تصعيد متسارعة، إذ تبنّت فصائل مسلحة موالية لإيران تعمل تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ عشرات الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مواقع تقول إنها أميركية في أربيل ومحيطها، وبينها قاعدة حرير الجوية القريبة من مطار أربيل الدولي الذي يضم وجوداً لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت مصادر أمنية عن اعتراض وإسقاط مسيّرات فوق مطار أربيل، كما اعترضت الدفاعات في محيط قاعدة حرير عدة طائرات من دون تسجيل خسائر، بالتزامن مع روايات في الإعلام الإيراني عن استهداف "قاعدة أميركية" في أربيل بمسيّرات وصواريخ.