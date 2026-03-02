الفصائل العراقية تتبنى استهداف قاعدة أمريكية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز- بغداد

تبنّت فصائل عراقية، تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية- سرايا أولياء الدم"، الاثنين استهداف قاعدة فكتوريا العسكرية داخل مطار بغداد الدولي، بهجوم قالت إنها نفذته بسرب من الطائرات المسيّرة.

وذكر بيان للفصيل أن الهجوم جاء دعماً لإيران وبما وصفه قصاصاً لدم المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيراً إلى أن السرب استهدف قاعدة فكتوريا داخل المطار.

ويأتي إعلان الفصيل بعد ساعات من معلومات افاد بها مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بأن الدفاعات الجوية في قاعدة فكتوريا تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط القاعدة دون وقوع أضرار.