الفصائل العراقية تستأنف هجماتها وتعلن قصف قاعدة أمريكية بمطار أربيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة، فجر يوم الأحد، أنها شنت قصفاً بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت بها قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل الدولي بعاصمة إقليم كوردستان.

وهذه أول عملية مسلحة في العراق تتبنها الفصائل منذ انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة واستئناف القتال بين الجانبين.

وقال بيان منسوب للمقاومة اليوم، إن مقاتليها استهدفوا "قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار اربيل، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر".

هذا ولم يصدر أي تعليق لغاية الآن من السلطات الأمنية في الإقليم بشأن الهجوم.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).