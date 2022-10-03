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الفريجي يشرف على عودة مهجري "خراب الروت" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-10-03T20:49:14+0000
الفريجي يشرف على عودة مهجري "خراب الروت" في كركوك

شفق نيوز/ أعلن الفريق الركن علي الفريجي قائد عمليات المقر المسيطر كركوك قائد عمليات المقر المسيطر في محافظة كركوك يوم الاثنين، عودة سكان منطقة مهجرة منذ العام 2014.

ونقل بيان لقيادة المقر المسيطر عن الفريجي ورد لوكالة شفق نيوز قوله؛ "عندما نعاهد فأننا نفي بعهدنا وها هم سكان منطقة تسمى (خراب الروت) يعودون إلى منطقتهم التي هجروا منها منذ عام 2014".

وأضاف "التقينا بهم وعاهدناهم على أن تؤمّن القطعات العسكرية لعودتهم خلال 15 يوما وقواتنا تتمركز بالمنطقة المذكورة والاهالي يباشرون بالعودة".

وأكد الفريجي على دعم جميع المهجرين للعودة الى بيوتهم ومناطقهم، داعيا جميع المهجرين من كركوك للعودة الى مناطقهم وزراعة أراضيهم إذا لم يكونوا مطلوبين للقانون.

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