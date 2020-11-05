الفرقة السادسة بالشرطة الاتحادية تنسحب من أطراف كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس باجراء بأن وزارتي الداخلية والدفاع تجري عملية تغيير للقوات المتواجدة في اطراف محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية من اطراف كركوك ليحل محلها الفرقة الثامنة في الجيش العراقي اللواء 21.

وبيّن المصدر ان الانسحاب سيكون خلال هذا الاسبوع، مشيرا الى ان الاماكن التي ستشهد استبدال الجيش بالشرطة الاتحادية هي: ناحية شوان، وقضاءي بردي (التون كوبري)، والدبس.

وانسحبت قوات البيشمركة والاسايش من المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي من بينها كركوك بعد ان نفذت القوات العراقية حملة عسكرية عقب استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان في عام 2017.

وتشهد تلك المناطق فراغا امنيا منذ ثلاثة اعوام حيث يشن تنظيم داعش بين المدة والأخى هجمات تطال المدنيين والقوات الامنية، وقد قامت وزارة الدفاع مؤخرا بإبرام اتفاق مشترك مع وزارة البيشمركة بهدف لملء ذلك الفراغ.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.