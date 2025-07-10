الفرات يبتلع 3 صيادين في الناصرية وعقيد متقاعد ينجو بحياته

شفق نيوز – ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، بمصرع ثلاثة أشخاص أثناء صيدهم الأسماك في نهر الفرات، جراء انقلاب قاربهم في ناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أربعة أشخاص يعملون بصيد الأسماك، بينهم ضابط برتبة عقيد متقاعد، انقلب بهم قارب الصيد داخل نهر الفرات"، مبيناً أن الحادث أدى إلى مصرع ثلاثة منهم، وهم ابن وحفيد العقيد المتقاعد، وشخص ثالث يعمل شرطياً في المرور، فيما نجا العقيد المتقاعد من الغرق، بعد أن تمكن من عبور النهر سباحة".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية دخلت في حالة استنفار للبحث عن جثث الضحايا، وأطلقت عملية تفتيش في المنطقة".