الفرات يبتلع شاباً في المثنى وانتحار شخص وإنقاذ آخر ببغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بغرق شاب في نهر الفرات بمحافظة المثنى وانتحار شخص وإنقاذ آخر في العاصمة بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينيات من عمره غرق بظروف غامضة في نهر الفرات ضمن منطقة ناحية الهلال شمالي محافظة المثنى".

وبينت، ان "الفرق النهرية استفرت جهودها في المنطقة المذكورة بحثا عن جثة الشاب".

وفي العاصمة بغداد، اشارت المصادر الى ان "رجلاً من مواليد 1973 اقدم على الانتحار شنقاً داخل داره ضمن منطقة الدسيم جنوب العاصمة بغداد".

ووفقاً للمصادر فأن "اسباب الانتحار لم تعرف بعد".

وفي بغداد ايضاً تمكنت زوارق النجدة النهرية من انقاذ شاب تولد 2004 قام برمي نفسه من اعلى جسر الباب المعظم بدافع الانتحار".

ولفتت الى أن "اسباب محاولة الانتحار هي مشاكل عائلية".