الفتح يلمح إلى وقوف إسرائيل خلف ضربات جوية استهدفت الحشد

شفق نيوز/ لمح تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الأربعاء، إلى وقوف إسرائيل وراء ضربات جوية استهدفت قوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له قواتنا المسلحة من أبناء الحشد الشعبي في الحدود العراقية السورية".

وأضاف أن "تكرار الاعتداءات السافرة على السيادة العراقية يستدعي موقفاً صريحاً من الجميع الحكومة العراقية ومجلس النواب لحفظ السيادة وتأمين الحماية الكاملة لأبنائنا من خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الاعتداءات ومواجهتها بجميع السبل الكفيلة بحفظ الكرامة وحماية الحدود وصون الدماء الزكية لابنائنا".

وأشار التحالف، الذي يضم أذرعاً سياسية لفصائل الحشد الشعبي، إلى أن "إكمال إنسحاب القوات الاجنبية من الأراضي العراقية ، هي الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء ابنائه".

ولمح التحالف إلى وقوف إسرائيل وراء الضربات قائلا، "إن الكيان الصهيوني يبدو قد ارعبه قرار الحكومة العراقية باعادة ٣٠ الفا من ابنائها في الحشد الشعبي الى الخدمة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء الثلاثاء، بأن "أربع ضربات جوية مجهولة المصدر، استهدفت قوات الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا في منطقة القائم بالأنبار التي يقابلها البوكمال من الجانب السوري".

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن تدمير 3 عجلات للحشد الشعبي.

كما نأى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بنفسه عن ضربات جوية على حدود العراق وسوريا.

وقال التحالف في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، "يمكن أن نؤكد أننا لم نشن غارات جوية في البوكمال في 14 سبتمبر 2021".