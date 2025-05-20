الـF-16 العراقية تستهدف "مضافات" لمسلحين في محيط صلاح الدين.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة، بضربات جوية نفذتها طائرات F-16 تابعة للقوة الجوية العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربات استهدفت سلسلة جبال بلكانة الواقعة في محيط القضاء، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة"، مشيراً إلى أن "العملية أسفرت عن تدمير عدد من المضافات التي تستخدمها عناصر مسلحة متطرفة".

ولاحقاً، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تنفيذ ضربة جوية ناجحة استهدفت مضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال بلكانه ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة نُفذت بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبتخطيط وإشراف مباشر من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، حيث تمكنت طائرات F-16 التابعة لصقور القوة الجوية من دك المضافة الإرهابية".

وأضاف البيان أن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل مجموعة من عناصر داعش كانوا داخل المضافة، فضلاً عن تدمير أسلحة وأعتدة ومعدات ومواد لوجستية تابعة للتنظيم"، كما نشرت الخلية مقطع فيديو يظهر العملية.