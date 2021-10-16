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الغنام: 800 إرهابي وانتحاري وضباط كبار استفادوا من مؤسسة شهداء الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-10-16T09:14:25+0000
الغنام: 800 إرهابي وانتحاري وضباط كبار استفادوا من مؤسسة شهداء الأنبار

شفق نيوز/ كشف قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنام، عن ضبط آلاف المعاملات المزورة في مؤسسة شهداء الأنبار، من بينها معاملات لإرهابيين وانتحاريين قاتلوا القوات الأمنية، مؤكدا أن هناك ضباط كبار متورطون بهذا الملف.

وقال الغنام في تصريح مصور للمكتب الإعلامي لقيادة العمليات، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "سبق وان تلقينا العديد من الشكاوى من ذوي ضحايا العمليات الإرهابية في الأنبار بأنهم منذ سنوات عدة لم يتم ترويج وإنجاز معاملات التعويض وصرف الرواتب".

وأضاف "وعلى إثر تلك الشكاوى انتقلت إلى مؤسسة شهداء الأنبار حيث وجدنا أن عدد المعاملات يبلغ 54 ألف معاملة لشهيد وجريح جراء العمليات الإرهابية، وقمنا بمراجعة وتدقيق نحو 7700 معاملة كوجبة أولى لنكتشف أن فيها 3600 معاملة مزورة".

وأوضح الغنام "سجلنا أرقام معاملة الوجبة الأولى من دون تدوين أسماء المستفيدين وأرسلناها إلى دائرة صحة الأنبار بكتب سري وشخصي وجاءنا الجواب ليتبين أن نحو نصف عدد المعاملات بأسماء ضحايا وجرحى غير المدونة أسمائهم في مؤسسة الشهداء".

وتابع بالقول "الأمر لم يقف هنا فقط بل عندما قمنا بتدقيق الأسماء أمنياً تبين أن من بين المستفيدين 700 إلى 800 إرهابي وانتحاري مطلوبين للأجهزة الأمنية والقضاء، لكن تم ترويج معاملات لهم على أنهم شهداء وجرحى وعوائلهم استلمت تعويضات ورواتب".

وأردف الغنام "من بين المستفيدين ارهابي قام بقتل مواطنين اثنين في ناحية الكرمة بمحافظة الأنبار وتمت محاكمته وصدور حكم بالإعدام ضده ورغم ذلك حصلت عائلته على تعويضات وراتب شهري".

وكشف الغنام أيضاً أن "هناك عوائل متنفذة في محافظة الانبار سواء في الاجهزة الامنية او الحكومية وجدنا أسماءها في المؤسسة على أن لديهم شهداء وجرحى، ومن بينهم احد كبار الضباط في المحافظة اربعة من افراد عائلته لديهم شهادات وفات على انهم شهداء وتبين ان المعاملات مزورة".

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