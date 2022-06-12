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الغموض يلف مصير جثتين انتشلتا من دجلة والقناة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-12T15:48:30+0000
الغموض يلف مصير جثتين انتشلتا من دجلة والقناة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في بغداد، يوم الاحد، بانتشال جثتيّ فتاة ورجل إحداهما من نهر دجلة والأخرى من مشروع القناة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "دوريات الشرطة انتشلت جثة فتاة مجهولة الهوية يقدر عمرها بنحو 25 عاماً، من مياه مشروع قناة الجيش في حي البساتين شمالي بغداد".

واضاف ان "الشرطة انتشلت ايضا جثة رجل مجهول الهوية بعمر الـ٤٠ عاماً تقريباً في منطقة الدورة قرب سايلو الدورة جنوبي العاصمة".

وبين المصدر ان "كلا الجثتين لم تبدِ عليهما اثار شد خارجية او اطلاقات نارية"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية".

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