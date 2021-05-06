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الغانمي يوعز من ديالى بتطهير البؤر الساخنة من داعش ومنعها من الهجمات الليلية

Category: أمـن

Date: 2021-05-06T11:44:06+0000
الغانمي يوعز من ديالى بتطهير البؤر الساخنة من داعش ومنعها من الهجمات الليلية

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في ديالى يوم الخميس ان وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل المحافظة  للاطلاع على سير الخطط والإجراءات الامنية  لمواجهة داعش.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الغانمي عقد اجتماعات في عمليات ديالى مع القادة الامنيين ومسؤولين محليين لبحث سير خطط تطهير حوض "الوقف الساخن" وما أنجزته قوات رد السريع من العمليات خلال الأسبوعين الماضيين.

واكد المصدر ان وزير الداخلية اوعز للقيادات الامنية بتسريع تطهير البؤر الساخنة من داعش ومنعها من شن التعرضات والهجمات الليلية التي تضرب أهدافا أمنية ومدنية.

يذكر ان زيارة وزير الداخلية لديالى تعد الثانية خلال أسبوعين نتيجة لتزايد الهجمات والخروقات وامتدادها إلى تخوم المدن والوحدات الإدارية الآمنة.

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