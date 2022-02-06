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الغانمي يصل ميسان للإشراف "شخصياً" على التحقيق بالخروقات الأخيرة

Category: أمـن

Date: 2022-02-06T08:12:40+0000
الغانمي يصل ميسان للإشراف "شخصياً" على التحقيق بالخروقات الأخيرة

شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الاحد، الى محافظة ميسان برفقة وفد امني، بحسب ما ابلغ به مصدر مطلع وكالة شفق نيوز.

وقال المصدر، إن "الغانمي سيعقد اجتماعات امنية لمحاسبة المقصرين في الخروقات الاخيرة، وأنه سيشرف شخصيا على التحقيق بالخروقات".

ووقعت حادثة اغتيال وحشية بحق القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان امس السبت، بعد أن تلقى 15 رصاصة من مسلحين مجهولين في حي المعلمين امام مبنى كاتب العدل وسط مدينة العمارة، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وبعد حادثة الاغتيال هذه اعلنت السلطات الامنية في محافظة ميسان،في الساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأحد، حالة الانذار القصوى للقطعات الامنية كافة في المحافظة.

وأصدرت محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أوامر قبض بحق 8 من قادة الأمن بموجب المادة 330 من قانون العقوبات العراقي على خلفية اغتيال القاضي أحمد الساعدي، وهم كل من: قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية، ومدير شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الاسدي، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب العميد أحمد عبد الواحد، ومعاون مدير الشرطة العميد خيون عبد الصاحب، ومدير حماية الشخصيات العميد حمود وادي، مديري أقسام شرطة حطين، والبلدة، وقضاء قلعة صالح.

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