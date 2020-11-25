الغانمي يشيد بـ"مكافحة إجرام بغداد": تمكنوا من القبض على مرتكبي 4 جرائم

شفق نيوز/ أشاد وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الاربعاء، بمنتسبي مكافحة إجرام بغداد، بعد تمكنهم من القاء القبض على مرتكبي 4 جرائم أبرزها حادثة مقتل طفلة وصاحب "تك تك".

وقال الغانمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك رجال في وزارة الداخلية يعملون دون كلل او ملل من أجل بسط الأمن وإنفاذ القانون وتأمين المدن".

وأضاف الغانمي، أن "رجال مكافحة اجرام بغداد الذين تمكنوا بمهنية عالية من الوصول الى مجرمين خطرين على المجتمع في أربع جرائم من بينها حوادث مقتل طفل صاحب دراجة "تك تك" وطفلة وعصابة سرقة".

وخاطب وزير الداخلية منتسبي وزارته بالقول "استمروا في عطائكم فالتاريخ يسجل بطولاتكم".