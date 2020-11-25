سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الغانمي يشيد بـ"مكافحة إجرام بغداد": تمكنوا من القبض على مرتكبي 4 جرائم

Category: أمـن

Date: 2020-11-25T18:04:46+0000
الغانمي يشيد بـ"مكافحة إجرام بغداد": تمكنوا من القبض على مرتكبي 4 جرائم

شفق نيوز/ أشاد وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الاربعاء، بمنتسبي مكافحة إجرام بغداد، بعد تمكنهم من القاء القبض على مرتكبي 4 جرائم أبرزها حادثة مقتل طفلة وصاحب "تك تك".

وقال الغانمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك رجال في وزارة الداخلية يعملون دون كلل او ملل من أجل بسط الأمن وإنفاذ القانون وتأمين المدن".

وأضاف الغانمي، أن "رجال مكافحة اجرام بغداد الذين تمكنوا بمهنية عالية من الوصول الى مجرمين خطرين على المجتمع في أربع جرائم من بينها حوادث مقتل طفل صاحب دراجة "تك تك" وطفلة وعصابة سرقة".

وخاطب وزير الداخلية منتسبي وزارته بالقول "استمروا في عطائكم فالتاريخ يسجل بطولاتكم".

related

اعتقال عصابة افرادها من النساء يقمن بالسرقة بآلات خاصة بمدينة الطب في بغداد

Date: 2019-09-21 20:43:08
اعتقال عصابة افرادها من النساء يقمن بالسرقة بآلات خاصة بمدينة الطب في بغداد

بالتزامن مع زيارة "للغانمي".. عصابة مخدرات تصفي ضابطاً عراقياً كبيراً

Date: 2020-09-09 19:13:35
بالتزامن مع زيارة "للغانمي".. عصابة مخدرات تصفي ضابطاً عراقياً كبيراً

الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن وفاة أحد منتسبيه بمكتب للداخلية

Date: 2019-06-30 19:09:11
الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن وفاة أحد منتسبيه بمكتب للداخلية

صدور احكام بالحبس الشديد بحق ضباط ومنتسبين في وزارة الداخلية العراقية

Date: 2020-09-09 08:23:30
صدور احكام بالحبس الشديد بحق ضباط ومنتسبين في وزارة الداخلية العراقية

وزارة الداخلية العراقية تعلق على خطبة السيستاني

Date: 2019-11-08 18:16:57
وزارة الداخلية العراقية تعلق على خطبة السيستاني

الداخلية تقبض على آمر قاطع و6 منتسبين بنجدة بغداد

Date: 2019-08-19 09:57:20
الداخلية تقبض على آمر قاطع و6 منتسبين بنجدة بغداد

معلنة احصائية للموقوفين.. الداخلية العراقية: نحن بلد متعاطي للمخدرات وليس منتجاً

Date: 2020-11-01 20:45:26
معلنة احصائية للموقوفين.. الداخلية العراقية: نحن بلد متعاطي للمخدرات وليس منتجاً

السلطات العراقية تقبض على عصابة بينها آسيويون اختطفوا اجنبيا ببغداد

Date: 2020-02-02 08:51:24
السلطات العراقية تقبض على عصابة بينها آسيويون اختطفوا اجنبيا ببغداد